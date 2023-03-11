Российские войска нацелены на поля, чтобы уморить украинцев голодом, – The New York Times

Российская оккупационная армия нацелена на поля Украины и сельхозоборудование. Кремль стремится уморить украинцев голодом и разрушить одно из важнейших звеньев экономики страны.

По оценкам всемирной организации разминирования HALO Trust, мины и взрывчатые вещества могли загрязнить территорию размером с Великобританию.

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Оккупанты хотят уморить украинцев голодом

Проблема минирования очень остро стоит в Херсонской области, где российские войска практически везде оставили взрывчатые вещества после того, как Силы обороны освободили часть территорий. Фермеры считают, что оккупанты разрушают важнейшую отрасль экономики Украины.

Область является одной из сельскохозяйственных житниц Украины, которая до войны славилась своими арбузами и помидорами, а также крупным производителем зерна и подсолнечного масла. Согласно государственной статистике, до вторжения России Херсон производил больше овощей по объему, чем любая другая область Украины,

– отметили в The New York Times.

Пока рано делать оценки, сколько времени может потребоваться для обезвреживания всех мин в Херсонской области. Значительные участки освобожденной территории по-прежнему остаются в зоне досягаемости российских артиллерийских установок. Кроме этого, они ежедневно подвергаются обстрелам, в частности кассетными боеприпасами.

Следует заметить, что на зернохранилище компании "Нибулон", одного из крупнейших в стране экспортеров сельскохозяйственной продукции, после прохода российских войск не осталось ни одного неповрежденного здания.

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345 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия

Летом Украине удалось возобновить экспорт продовольствия по Черному морю. Но поставки украинского зерна в рамках "зернового коридора" не покрывают всех потребностей.

Затяжной глобальный продовольственный кризис стал одним из самых дальновидных последствий войны России, способствуя повсеместному голоду, бедности и преждевременной смерти.

– говорится в материале The New York Times.

В сообщении указывают оценки Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым более 345 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия или подвергаются риску голода. Этот показатель вдвое больше, чем в 2019 году.