Боевые действия и постоянные атаки на энергоинфраструктуру усугубляют продовольственный кризис в мире. Ситуацию усугубляют засухи в США, Бразилии и Аргентине, которые являются крупными экспортерами продовольствия.

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345 миллионов человек страдают острой нехваткой продовольствия

Летом Украине удалось возобновить экспорт продовольствия по Черному морю. Но снабжение украинского зерна в рамках "зернового коридора" не покрывает всех потребностей.

Затяжной глобальный продовольственный кризис стал одним из самых дальновидных последствий войны в России, способствуя повсеместному голоду, бедности и преждевременной смерти,

– говорится в материале The New York Times.

В сообщении указываются оценки Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым более 345 миллионов человек страдают острой нехваткой продовольствия или подвергаются риску голода. Сообщается, что этот показатель вдвое больше, чем в 2019 году.

Недостаток продовольствия и высокие цены вызывают кризис в Африке, Азии и Америке. Более всего страдают разоренные войной Афганистан и Йемен, а, например, Египет и Ливан испытывают трудности с выплатой расходов. Продовольственный кризис повлиял даже на богатые страны, как США и Великобритания.

"Нападая на Украину, житницу мира, Путин нападает на бедняков мира, разжигая глобальный голод, когда люди уже и так находятся на грани голода", – сказала Саманта Пауэр, администратор Агентства США по международному развитию (USAID).

Также одним из факторов продовольственного кризиса остается заблокированный экспорт удобрений из Украины и России. Из-за проблем на рынке фермеры во многих странах были вынуждены снизить количество удобрений на полях, что может повлиять на объемы урожая.

Россия блокирует экспорт зерна из Украины