Бойові дії та постійні атаки на енергоінфраструктуру посилюють продовольчу кризу у світі. Ситуацію погіршують посухи у США, Бразилії та Аргентині, які є великими експортерами продовольства.

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345 мільйонів осіб страждають від гострої нестачі продовольства

Влітку Україні вдалося відновити експорт продовольства Чорним морем. Але постачання українського зерна в рамках "зернового коридору" не покриває всіх потреб.

Затяжна глобальна продовольча криза стала одним з найбільш далекосяжних наслідків війни в Росії, сприяючи повсюдному голоду, бідності та передчасній смерті,

– йдеться у матеріалі The New York Times.

У повідомленні вказуються оцінки Всесвітньої продовольчої програми ООН, відповідно до яких понад 345 мільйонів осіб страждають від гострої нестачі продовольства або наражаються на ризик голоду. Повідомляється, що цей показник удвічі більший, ніж у 2019 році.

Нестача продовольства та високі ціни викликають кризу в Африці, Азії та Америці. Найбільше страждають розорені війною Афганістан і Ємен, а, наприклад, Єгипет і Ліван мають труднощі з виплатою витрат. Продовольча криза вплинула навіть на багаті країни як США та Велика Британія.

"Нападаючи на Україну, житницю світу, Путін нападає на бідняків світу, розпалюючи глобальний голод, коли люди вже й так перебувають на межі голоду", – сказала Саманта Пауер, адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Також одним з чинників продовольчої кризи залишається заблокований експорт добрива з України та Росії. Через проблеми на ринку фермери в багатьох країнах були змушені зменшити кількість добрив на полях, що може вплинути на обсяги врожаю.

Росія блокує експорт зерна з України