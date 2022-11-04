Війна Росії проти України спричинила серйозну глобальну продовольчу кризу. Так, ціни на харчі зростають у всьому світі.

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Зеленський створив робочу групу для допомоги державам

Президент ухвалив рішення створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

Очолив робочу групу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До її складу увійшли представники Офісу Глави держави, Кабінету Міністрів, окремих держустанов.

Крім того, до складу робочої групи будуть включені представники іноземних держав, міжнародних організацій та експерти, які сприятимуть виконанню визначених для групи завдань.

За даними ООН, через повномасштабне вторгнення Росії кількість людей у світі, які зазнають гострої нестачі продовольства, цього року збільшиться на 47 мільйонів – із 276 мільйоні до 323 мільйонів.

Відповідно до указу Зеленського, робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо надання української сільськогосподарської продукції державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

Окрім цього, робоча група також повинна забезпечити моніторинг ефективності заходів із надання допомоги таким державам.

Вторгнення Росії посилює голод на Близькому Сході та у Північній Африці

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну посилюється продовольча криза на Близькому Сході та у Північній Африці.

Так, через війну в Україні невдовзі голодуватимуть люди у низці країн, які не мають безпосереднього стосунку до бойових дій. Такі дані оприлюднила міжнародна організація Human Rights Watch, яка займається захистом прав людини у понад 70 країнах світу.

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