Юридично можливо, але процес складний: як Україні отримати заморожені російські гроші

Міжнародна спільнота шукає способи, як передати Україні заморожені російські активи або принаймні доходи від них. Однак процес рухається дійсно повільно.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що цілком справедливо було б просто взяти і передати ці активи Україні. Але, на жаль, воно так не працює.

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Це можливо, але є проблеми

Як наголосив Клочок, Україна не контролює питання передачі конфіскованих російських активів. Все залежить від міжнародних партнерів. Але вони поки не демонструють рішучості у цьому питанні.

Юридично це можливо, але процес складний. Проблема тут у праві приватної власності та власності держкоштів за територією держави. Росіяни одразу почнуть говорити: "Якщо ви так легко розпоряджаєтеся коштами держбанку за кордоном, то яка гарантія збереження коштів інших країн?" Це підриває європейську стабільність,

– зазначив Клочок.

Також певна співпраця між деякими країнами Європи та Росією досі триває. Однак на тлі ще й ситуації на Близькому Сході виникає потреба у додаткових коштах, щоб вистачило і Україні, і Ізраїлю. І тут процес з передачею принаймні доходів від заморожених російських активів може піти вперед.

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Однак тут є свої нюанси. Ці кошти перебувають переважно в певних країнах Європи. Тому потрібні рішення урядів, але вони мають спиратися на якусь спільну декларацію від ЄС. Тут ще й важлива ще й консолідована позиція Європейського Союзу.

Зараз не бачу (швидкої – 24 Канал) перспективи передачі цих грошей. Бо треба ухвалення спецзаконів, які суперечитимуть міжнародній практиці. Не можна прийти і просто забрати. Це можна робити лише, коли суд доведе винуватість країни. Потрібно запускати цей процес. Росія ж зараз спонсорує тероризм у світі. Іран – у Секторі Гази. Доводьте у цей спосіб. Добре, що хоч гроші ці зараз заморожені,

– зазначив Клочок.

Заморожені російські активи: коротко