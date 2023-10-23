Юридически возможно, но процесс сложен: как Украине получить замороженные российские деньги

Международное сообщество ищет способы, как передать Украине замороженные российские активы или хотя бы доходы от них. Однако процесс двигается действительно медленно.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что вполне справедливо было бы просто взять и передать эти активы Украине. Но, к сожалению, она так не работает.

Смотрите также Победа Украины, ядерные удары или холодная война: в ЕС назвали 4 возможных сценария будущего

Это возможно, но есть проблемы

Как отметил Клочок, Украина не контролирует вопрос передачи конфискованных российских активов. Всё зависит от международных партнеров. Но они пока не демонстрируют решимости по этому вопросу.

Юридически это возможно, но процесс сложен. Проблема здесь в праве частной собственности и собственности госсредств вне территории государства. Россияне сразу начнут говорить: "Если вы так легко распоряжаетесь средствами госбанка за границей, то какова гарантия сохранности средств других стран?" Это подрывает европейскую стабильность.

– отметил Клочок.

Также определенное сотрудничество между некоторыми странами Европы и Россией продолжается. Однако на фоне еще ситуации на Ближнем Востоке возникает потребность в дополнительных средствах, чтобы хватило и Украине, и Израилю. В этом случае процесс с передачей по крайней мере доходов от замороженных российских активов может пойти вперед.

Смотрите разговор с Валерием Клочком на ютубе 24 Канала

Однако здесь есть свои нюансы. Эти средства находятся преимущественно в некоторых странах Европы. Поэтому нужны решения правительств, но они должны опираться на какую-либо общую декларацию от ЕС. Здесь еще важна и консолидированная позиция Европейского Союза.

Сейчас не вижу (скорой – 24 Канал) перспективы передачи этих денег. Потому что нужно принятие спецзаконов, которые будут противоречить международной практике. Нельзя прийти и просто забрать. Это можно делать только когда суд докажет виновность страны. Необходимо запускать этот процесс. Россия же сейчас спонсирует терроризм в мире. Иран – в Секторе Газа. Доказывайте этим способом. Хорошо, что хоть деньги эти сейчас заморожены,

– отметил Клочок.

Замороженные российские активы: кратко