Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що цілком справедливо було б просто взяти і передати ці активи Україні. Але, на жаль, воно так не працює.

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Це можливо, але є проблеми

Як наголосив Клочок, Україна не контролює питання передачі конфіскованих російських активів. Все залежить від міжнародних партнерів. Але вони поки не демонструють рішучості у цьому питанні.

Юридично це можливо, але процес складний. Проблема тут у праві приватної власності та власності держкоштів за територією держави. Росіяни одразу почнуть говорити: "Якщо ви так легко розпоряджаєтеся коштами держбанку за кордоном, то яка гарантія збереження коштів інших країн?" Це підриває європейську стабільність,

– зазначив Клочок.

Також певна співпраця між деякими країнами Європи та Росією досі триває. Однак на тлі ще й ситуації на Близькому Сході виникає потреба у додаткових коштах, щоб вистачило і Україні, і Ізраїлю. І тут процес з передачею принаймні доходів від заморожених російських активів може піти вперед.

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Однак тут є свої нюанси. Ці кошти перебувають переважно в певних країнах Європи. Тому потрібні рішення урядів, але вони мають спиратися на якусь спільну декларацію від ЄС. Тут ще й важлива ще й консолідована позиція Європейського Союзу.

Зараз не бачу (швидкої – 24 Канал) перспективи передачі цих грошей. Бо треба ухвалення спецзаконів, які суперечитимуть міжнародній практиці. Не можна прийти і просто забрати. Це можна робити лише, коли суд доведе винуватість країни. Потрібно запускати цей процес. Росія ж зараз спонсорує тероризм у світі. Іран – у Секторі Гази. Доводьте у цей спосіб. Добре, що хоч гроші ці зараз заморожені,

– зазначив Клочок.

Заморожені російські активи: коротко