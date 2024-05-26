Без виграшу нічого не буде: як Україна має використовувати заморожені російські активи
На Заході не вщухають політичні дебати про те, наскільки Росію треба змусити заплатити за війну в Україні та як саме вона має це зробити. Враховуючи 320 мільярдів доларів заморожених російських активів у європейських юрисдикціях, відповідь на це питання має бути простою, але ж ні. Штати тим часом продовжують чинити тиск на ЄС, вимагаючи швидших рішень.
Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн сказав 24 Каналу, що результати вже є, адже Німеччина готова конфіскувати доходи на російські активи у Європі. Але при цьому чомусь про конфіскування самих активів не йдеться.
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Все залежить від політичної волі
Уріель Епштейн наголосив, що тут питання не легальності, а політики та політичної волі, і сподівається, що Європа та Америка все ж виявлять політичну волю конфіскувати ці активи.
Зараз в Америці пройшов законопроєкт під назвою REPO Act, який поки що не змушує, але дає владу Джо Байдену конфіскувати ці гроші. І Байден буде готовим це зробити, кооперуючись з європейськими країнами,
– зауважив виконавчий директор RDI.
Він додав, що Америка як лідер має це зробити першою, а потім Європа піде за нею. Але навіть у кооперації з Європою процес конфіскації російських активів станеться лише через рік, не раніше.
І потім постане питання – як Україна зуміє використати ці гроші? Чи дозволимо ми, щоб Україна використала ці гроші на війну чи лише на реконструкцію? Ми вважаємо, що це вже українські гроші, і ми маємо давати Україні право використати ці гроші, щоб виграти війну, бо без виграшу жодної реконструкції не може бути,
– підкреслив Уріель Епштейн.
На його думку, Європа може сказати "Ні, ці гроші мають бути використані лише на реконструкцію". Проте наступного року можна буде побачити, як все більше і більше з російських заморожених грошей буде конфісковано і ЄС почне передавати їх Україні.
Що відомо про заморожені російські активи
- Після початку війни Росії проти України світова спільнота ввела чимало санкцій стосовно країни-агресорки, а також заморозила активи Центробанку, що знаходились на Заході, аби обмежити ресурси Кремля у фінансуванні війни.
- Під час саміту лідерів ЄС 20 березня країни-члени розглянули питання стосовно передачі прибутків від заморожених російських активів Україні, які мають піти на озброєння. Окрім прибутків від активів, Україна також розраховує отримати й самі активи.
- Саме в Європі зберігається найбільша сума російських активів. У США є лише 20 мільярдів. Джо Байден готовий передати Україні всі гроші, проте ЄС не поділяє його думку, побоюючись, що передача такої великої суми може призвести до обвалу фінансової системи Європейського Союзу.
- Проте нещодавно у Європейській комісії заявили, що першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу зроблять уже в липні 2024 року. А далі підтримка Україні буде виділятися двічі на рік.