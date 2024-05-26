Без выигрыша ничего не будет: как Украина должна использовать замороженные российские активы

На Западе не утихают политические дебаты о том, насколько Россию надо заставить заплатить за войну в Украине и как именно она должна это сделать. Учитывая 320 миллиардов долларов замороженных российских активов в европейских юрисдикциях, ответ на этот вопрос должен быть простым, но нет. Штаты тем временем продолжают оказывать давление на ЕС, требуя быстрых решений.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн сказал 24 Каналу, что результаты уже есть, ведь Германия готова конфисковать доходы на российские активы в Европе. Но при этом почему-то о конфискации самих активов речь не идет.

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Все зависит от политической воли

Уриэль Эпштейн отметил, что здесь вопрос не легальности, а политики и политической воли, и надеется, что Европа и Америка все же проявят политическую волю конфисковать эти активы.

Сейчас в Америке прошел законопроект под названием REPO Act, который пока не заставляет, но дает власть Джо Байдену конфисковать эти деньги. И Байден будет готовым это сделать, кооперируясь с европейскими странами,

– отметил исполнительный директор RDI.

Он добавил, что Америка как лидер должна это сделать первой, а потом Европа последует за ней. Но даже в кооперации с Европой процесс конфискации российских активов произойдет только через год, не раньше.

И потом встанет вопрос – как Украина сумеет использовать эти деньги? Позволим ли мы, чтобы Украина использовала эти деньги на войну или только на реконструкцию? Мы считаем, что это уже украинские деньги, и мы должны давать Украине право использовать эти деньги, чтобы выиграть войну, потому что без выигрыша никакой реконструкции не может быть,

– подчеркнул Уриэль Эпштейн.

По его мнению, Европа может сказать "Нет, эти деньги должны быть использованы только на реконструкцию". Однако в следующем году можно будет увидеть, как все больше и больше из российских замороженных денег будет конфисковано и ЕС начнет передавать их Украине.

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