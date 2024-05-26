Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн сказав 24 Каналу, що результати вже є, адже Німеччина готова конфіскувати доходи на російські активи у Європі. Але при цьому чомусь про конфіскування самих активів не йдеться.

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Все залежить від політичної волі

Уріель Епштейн наголосив, що тут питання не легальності, а політики та політичної волі, і сподівається, що Європа та Америка все ж виявлять політичну волю конфіскувати ці активи.

Зараз в Америці пройшов законопроєкт під назвою REPO Act, який поки що не змушує, але дає владу Джо Байдену конфіскувати ці гроші. І Байден буде готовим це зробити, кооперуючись з європейськими країнами,

– зауважив виконавчий директор RDI.

Він додав, що Америка як лідер має це зробити першою, а потім Європа піде за нею. Але навіть у кооперації з Європою процес конфіскації російських активів станеться лише через рік, не раніше.

І потім постане питання – як Україна зуміє використати ці гроші? Чи дозволимо ми, щоб Україна використала ці гроші на війну чи лише на реконструкцію? Ми вважаємо, що це вже українські гроші, і ми маємо давати Україні право використати ці гроші, щоб виграти війну, бо без виграшу жодної реконструкції не може бути,

– підкреслив Уріель Епштейн.

На його думку, Європа може сказати "Ні, ці гроші мають бути використані лише на реконструкцію". Проте наступного року можна буде побачити, як все більше і більше з російських заморожених грошей буде конфісковано і ЄС почне передавати їх Україні.

Що відомо про заморожені російські активи