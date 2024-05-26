Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн сказав 24 Каналу, що результати вже є, адже Німеччина готова конфіскувати доходи на російські активи у Європі. Але при цьому чомусь про конфіскування самих активів не йдеться.
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Все залежить від політичної волі
Уріель Епштейн наголосив, що тут питання не легальності, а політики та політичної волі, і сподівається, що Європа та Америка все ж виявлять політичну волю конфіскувати ці активи.
Зараз в Америці пройшов законопроєкт під назвою REPO Act, який поки що не змушує, але дає владу Джо Байдену конфіскувати ці гроші. І Байден буде готовим це зробити, кооперуючись з європейськими країнами,
– зауважив виконавчий директор RDI.
Він додав, що Америка як лідер має це зробити першою, а потім Європа піде за нею. Але навіть у кооперації з Європою процес конфіскації російських активів станеться лише через рік, не раніше.
І потім постане питання – як Україна зуміє використати ці гроші? Чи дозволимо ми, щоб Україна використала ці гроші на війну чи лише на реконструкцію? Ми вважаємо, що це вже українські гроші, і ми маємо давати Україні право використати ці гроші, щоб виграти війну, бо без виграшу жодної реконструкції не може бути,
– підкреслив Уріель Епштейн.
На його думку, Європа може сказати "Ні, ці гроші мають бути використані лише на реконструкцію". Проте наступного року можна буде побачити, як все більше і більше з російських заморожених грошей буде конфісковано і ЄС почне передавати їх Україні.
Що відомо про заморожені російські активи
- Після початку війни Росії проти України світова спільнота ввела чимало санкцій стосовно країни-агресорки, а також заморозила активи Центробанку, що знаходились на Заході, аби обмежити ресурси Кремля у фінансуванні війни.
- Під час саміту лідерів ЄС 20 березня країни-члени розглянули питання стосовно передачі прибутків від заморожених російських активів Україні, які мають піти на озброєння. Окрім прибутків від активів, Україна також розраховує отримати й самі активи.
- Саме в Європі зберігається найбільша сума російських активів. У США є лише 20 мільярдів. Джо Байден готовий передати Україні всі гроші, проте ЄС не поділяє його думку, побоюючись, що передача такої великої суми може призвести до обвалу фінансової системи Європейського Союзу.
- Проте нещодавно у Європейській комісії заявили, що першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу зроблять уже в липні 2024 року. А далі підтримка Україні буде виділятися двічі на рік.