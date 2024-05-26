Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн сказал 24 Каналу, что результаты уже есть, ведь Германия готова конфисковать доходы на российские активы в Европе. Но при этом почему-то о конфискации самих активов речь не идет.

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Все зависит от политической воли

Уриэль Эпштейн отметил, что здесь вопрос не легальности, а политики и политической воли, и надеется, что Европа и Америка все же проявят политическую волю конфисковать эти активы.

Сейчас в Америке прошел законопроект под названием REPO Act, который пока не заставляет, но дает власть Джо Байдену конфисковать эти деньги. И Байден будет готовым это сделать, кооперируясь с европейскими странами,

– отметил исполнительный директор RDI.

Он добавил, что Америка как лидер должна это сделать первой, а потом Европа последует за ней. Но даже в кооперации с Европой процесс конфискации российских активов произойдет только через год, не раньше.

И потом встанет вопрос – как Украина сумеет использовать эти деньги? Позволим ли мы, чтобы Украина использовала эти деньги на войну или только на реконструкцию? Мы считаем, что это уже украинские деньги, и мы должны давать Украине право использовать эти деньги, чтобы выиграть войну, потому что без выигрыша никакой реконструкции не может быть,

– подчеркнул Уриэль Эпштейн.

По его мнению, Европа может сказать "Нет, эти деньги должны быть использованы только на реконструкцию". Однако в следующем году можно будет увидеть, как все больше и больше из российских замороженных денег будет конфисковано и ЕС начнет передавать их Украине.

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