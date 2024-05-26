Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн сказал 24 Каналу, что результаты уже есть, ведь Германия готова конфисковать доходы на российские активы в Европе. Но при этом почему-то о конфискации самих активов речь не идет.
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Все зависит от политической воли
Уриэль Эпштейн отметил, что здесь вопрос не легальности, а политики и политической воли, и надеется, что Европа и Америка все же проявят политическую волю конфисковать эти активы.
Сейчас в Америке прошел законопроект под названием REPO Act, который пока не заставляет, но дает власть Джо Байдену конфисковать эти деньги. И Байден будет готовым это сделать, кооперируясь с европейскими странами,
– отметил исполнительный директор RDI.
Он добавил, что Америка как лидер должна это сделать первой, а потом Европа последует за ней. Но даже в кооперации с Европой процесс конфискации российских активов произойдет только через год, не раньше.
И потом встанет вопрос – как Украина сумеет использовать эти деньги? Позволим ли мы, чтобы Украина использовала эти деньги на войну или только на реконструкцию? Мы считаем, что это уже украинские деньги, и мы должны давать Украине право использовать эти деньги, чтобы выиграть войну, потому что без выигрыша никакой реконструкции не может быть,
– подчеркнул Уриэль Эпштейн.
По его мнению, Европа может сказать "Нет, эти деньги должны быть использованы только на реконструкцию". Однако в следующем году можно будет увидеть, как все больше и больше из российских замороженных денег будет конфисковано и ЕС начнет передавать их Украине.
Что известно о замороженных российских активах
- После начала войны России против Украины мировое сообщество ввело немало санкций в отношении страны-агрессора, а также заморозило активы Центробанка, что находились на Западе, чтобы ограничить ресурсы Кремля в финансировании войны.
- Во время саммита лидеров ЕС 20 марта страны-члены рассмотрели вопрос о передаче доходов от замороженных российских активов Украине, которые должны пойти на вооружение. Кроме доходов от активов, Украина также рассчитывает получить и сами активы.
- Именно в Европе хранится наибольшая сумма российских активов. В США есть только 20 миллиардов. Джо Байден готов передать Украине все деньги, однако ЕС не разделяет его мнение, опасаясь, что передача такой большой суммы может привести к обвалу финансовой системы Европейского Союза.
- Однако недавно в Европейской комиссии заявили, что первую выплату из сверхприбылей от пользования замороженными активами России на территории Евросоюза сделают уже в июле 2024 года. А дальше поддержка Украине будет выделяться дважды в год.