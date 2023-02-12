Є прецедент із приватними грішми: чи передадуть Україні всі заморожені активи Росії в ЄС
Європейський Союз почав розглядати питання надання Україні заморожених російських активів, які перебувають на території ЄС. За деякими оцінками йдеться про суму у 300 мільярдів євро активів російського центрального банку. Також вже є прецеденти, коли приватні гроші російських олігархів планується передати Україні.
Про це 24 Каналу розповів головний консультант "Національного інституту стратегічних досліджень" Іван Ус. Він уточнив, що деякі експерти називають цифру до 1 трильйона, але це разом з замороженим майном Росії і її громадян.
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Є прецеденти
Після цього 5,4 мільйона російського православного мільярдера Костянтина Малафєєва, який спочатку стояв за захопленням Криму, а потім підтримував війну на Донбасі, США теж передадуть Україні,
– наголосив він.
Ус зазначив, що прецеденти дійсно створені в Канаді і США, але всі ці гроші – приватні.
Він згадав, що коли спілкувався з провладними російськими експертами, вони наголошували, що це приватні гроші – і вони їм не цікаві. Якщо ж будуть забирати гроші центрального банку Росії, тоді це буде більшою проблемою. І вони припускали, що Україні їх не віддадуть.
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Буде створено юридичний механізм
"Я сумніваюсь, що їх нам не віддадуть. Якщо є прецедент з приватними грошима, це означає, що його рано чи пізно поширять і на кошти держави Росія. Скоріш за все це буде юридичний механізм і його приєднають до того кримінального процесу проти Росії, що формується в Гаазі", – зазначив головний консультант.
На думку Івана Уса, такий механізм буде розроблений, і коли по завершенню війни почнеться відновлення України, то частково гроші на цей план будуть йти саме з поки що заморожених російських активів. А потім їх – після відповідних рішень суду – будуть спрямовувати на відбудову України.
Ситуація в економіці Росії: важливе
- Другий за величиною російський державний банк ВТБ зазнав збитків у 2022 році через західні санкції й став збитковим. Це офіційно визнав голова банку Андрій Костін. Він підкреслив, що головна причина збитків – це те, що в період з 24 лютого по 10 березня, доти, доки не було ухвалено рішення про обмеження вільної видачі населенню коштів у валюті, з рахунків банків було знято 26 мільярдів доларів.
- Доходи Росії від енергоносіїв впали майже вдвічі. Поєднання цього зі зростанням витрат на оборону для ведення війни в Україні призводить до великих економічних збитків. Компенсувати такий значний удар по своїх доходах Росії поки що вдається завдяки збільшенню обсягів продажів енергоносіїв за значно зниженими цінами Китаю та Індії.
- Видання Bloomberg повідомляє, що дефіцит бюджету Росії в січні становить 25 мільярдів доларів. Це сталося через нафтові санкції, тому що напередодні до ембарго на постачання російської нафти доєдналось ембарго на постачання їхніх нафтопродуктів. А від цього Росія зазнає збитків 100 мільйонів євро щодня. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що це дуже загрозлива тенденція для країни-агресорки, адже такі фінансові втрати вона зазнала лише за один місяць.