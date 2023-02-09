Він підкреслив, що головна причина збитків – це те, що в період з 24 лютого по 10 березня, доти, доки не було ухвалено рішення про обмеження вільної видачі населенню коштів у валюті, з рахунків банків було знято 26 мільярдів доларів.

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Костін розповів, що таких коштів у банку не було і він був змушений купувати долари за курсом, який був вищим за 100 рублів за долар.

І ось ця різниця між сьогоднішніми 70 рублями та 100 дає нам основний на сьогодні збиток,

– пояснив він.

Нагадаємо! В Росії протягом лютого та березня влада впровадила заходи контролю за рухом капіталу. Вони включали заборону на купівлю готівкових доларів та євро, оскільки вкладники поспішно виводили кошти, а Кремль намагалася повернути собі частину контролю на валютному ринку. Санкційні обмеження

Після повномасштабного вторгнення Росії, західні країни заблокували доступ кількох великих російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT. Також найбільші кредитори Сбербанк та ВТБ були змушені закрити операції у більшій частині Європи.

ВТБ був досить сильно залежний від міжнародних ринків і мав більше ніж 20% свого кредитного портфеля в іноземній валюті.

Зверніть увагу! ВТБ не публікував фінансових результатів за 2022 рік.