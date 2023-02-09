Він підкреслив, що головна причина збитків – це те, що в період з 24 лютого по 10 березня, доти, доки не було ухвалено рішення про обмеження вільної видачі населенню коштів у валюті, з рахунків банків було знято 26 мільярдів доларів.
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Костін розповів, що таких коштів у банку не було і він був змушений купувати долари за курсом, який був вищим за 100 рублів за долар.
І ось ця різниця між сьогоднішніми 70 рублями та 100 дає нам основний на сьогодні збиток,
– пояснив він.
Після повномасштабного вторгнення Росії, західні країни заблокували доступ кількох великих російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT. Також найбільші кредитори Сбербанк та ВТБ були змушені закрити операції у більшій частині Європи.
ВТБ був досить сильно залежний від міжнародних ринків і мав більше ніж 20% свого кредитного портфеля в іноземній валюті.