Он подчеркнул, что главная причина убытков – это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, пока не было принято решение об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, со счетов банков было снято 26 миллиардов долларов.

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Костин рассказал, что таких средств у банка не было и он был вынужден покупать доллары по курсу, который был выше 100 рублей за доллар.

И вот эта разница между сегодняшними 70 рублями и 100 дает нам основной на сегодня убыток,

– объяснил он.

Напомним! В России в течение февраля и марта власти ввели меры контроля за движением капитала. Они включали запрет на покупку наличных долларов и евро, поскольку вкладчики быстро выводили средства, а Кремль пыталась вернуть себе часть контроля на валютном рынке. Санкционные ограничения

После полномасштабного вторжения России западные страны заблокировали доступ нескольких крупных российских банков к международной платежной системе SWIFT. Также крупнейшие кредиторы Сбербанка и ВТБ были вынуждены закрыть операции в большей части Европы.

ВТБ был достаточно сильно зависим от международных рынков и имел более 20% своего кредитного портфеля в иностранной валюте.

Обратите внимание! ВТБ не публиковал финансовые результаты за 2022 год.