Есть прецедент с частными деньгами: передадут ли Украине все замороженные активы России в ЕС

Европейский Союз стал рассматривать вопросы предоставления Украине замороженных российских активов, находящихся на территории ЕС. По некоторым оценкам, речь идет о сумме в 300 миллиардов евро активов российского центрального банка. Также есть прецеденты, когда частные деньги российских олигархов планируется передать Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант "Национального института стратегических исследований" Иван Ус. Он уточнил, что некоторые эксперты называют цифру до 1 триллиона, но это вместе с замороженным имуществом России и ее граждан.

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Есть прецеденты

По его словам первой страной, которая должна передать Украине российские активы, является Канада – она переправит нам деньги российского миллиардера Романа Абрамовича.

После этого 5,4 миллиона российского православного миллиардера Константина Малафеева, который сначала стоял за захватом Крыма, а затем поддерживал войну на Донбассе, США тоже передадут Украине,

– подчеркнул он.

Ус отметил, что прецеденты действительно созданы в Канаде и США, но все эти деньги – частные.

Он вспомнил, что когда общался с провластными российскими экспертами, они отмечали, что это частные деньги – и они им не интересны. Если же будут забирать деньги центрального банка России, то это будет большей проблемой. И они предполагали, что Украину их не отдадут.

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Будет создан юридический механизм

"Я сомневаюсь, что их нам не отдадут. Если есть прецедент с частными деньгами, это означает, что его рано или поздно распространят и на средства государства Россия. Скорее всего, это будет юридический механизм и его присоединят к тому уголовному процессу против России, который формируется в Гааге", – отметил главный консультант.

По мнению Ивана Уса, такой механизм будет разработан, и когда по завершению войны начнется восстановление Украины, то частично деньги на этот план будут уходить именно из пока замороженных российских активов. А потом их – после соответствующих решений суда – будут направлять на восстановление Украины.

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