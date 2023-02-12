Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант "Национального института стратегических исследований" Иван Ус. Он уточнил, что некоторые эксперты называют цифру до 1 триллиона, но это вместе с замороженным имуществом России и ее граждан.

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Есть прецеденты

По его словам первой страной, которая должна передать Украине российские активы, является Канада – она переправит нам деньги российского миллиардера Романа Абрамовича.

После этого 5,4 миллиона российского православного миллиардера Константина Малафеева, который сначала стоял за захватом Крыма, а затем поддерживал войну на Донбассе, США тоже передадут Украине,

– подчеркнул он.

Ус отметил, что прецеденты действительно созданы в Канаде и США, но все эти деньги – частные.

Он вспомнил, что когда общался с провластными российскими экспертами, они отмечали, что это частные деньги – и они им не интересны. Если же будут забирать деньги центрального банка России, то это будет большей проблемой. И они предполагали, что Украину их не отдадут.

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Будет создан юридический механизм

"Я сомневаюсь, что их нам не отдадут. Если есть прецедент с частными деньгами, это означает, что его рано или поздно распространят и на средства государства Россия. Скорее всего, это будет юридический механизм и его присоединят к тому уголовному процессу против России, который формируется в Гааге", – отметил главный консультант.

По мнению Ивана Уса, такой механизм будет разработан, и когда по завершению войны начнется восстановление Украины, то частично деньги на этот план будут уходить именно из пока замороженных российских активов. А потом их – после соответствующих решений суда – будут направлять на восстановление Украины.

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