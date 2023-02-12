Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант "Национального института стратегических исследований" Иван Ус. Он уточнил, что некоторые эксперты называют цифру до 1 триллиона, но это вместе с замороженным имуществом России и ее граждан.
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Есть прецеденты
После этого 5,4 миллиона российского православного миллиардера Константина Малафеева, который сначала стоял за захватом Крыма, а затем поддерживал войну на Донбассе, США тоже передадут Украине,
– подчеркнул он.
Ус отметил, что прецеденты действительно созданы в Канаде и США, но все эти деньги – частные.
Он вспомнил, что когда общался с провластными российскими экспертами, они отмечали, что это частные деньги – и они им не интересны. Если же будут забирать деньги центрального банка России, то это будет большей проблемой. И они предполагали, что Украину их не отдадут.
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Будет создан юридический механизм
"Я сомневаюсь, что их нам не отдадут. Если есть прецедент с частными деньгами, это означает, что его рано или поздно распространят и на средства государства Россия. Скорее всего, это будет юридический механизм и его присоединят к тому уголовному процессу против России, который формируется в Гааге", – отметил главный консультант.
По мнению Ивана Уса, такой механизм будет разработан, и когда по завершению войны начнется восстановление Украины, то частично деньги на этот план будут уходить именно из пока замороженных российских активов. А потом их – после соответствующих решений суда – будут направлять на восстановление Украины.
Ситуация в экономике России: важное
- Второй по величине российский государственный банк ВТБ понес убытки в 2022 году из-за западных санкций и стал убыточным. Это официально признал глава банка Андрей Костин. Он подчеркнул, что главная причина убытков – это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, пока не было принято решение об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, со счетов банков было снято 26 миллиардов долларов.
- Доходы России от энергоносителей упали почти вдвое. Сочетание этого с ростом расходов на оборону для ведения войны в Украине приводит к большим экономическим убыткам. Компенсировать столь значительный удар по своим доходам России пока удается благодаря увеличению объемов продаж энергоносителей по значительно сниженным ценам Китая и Индии.
- Издание Bloomberg сообщает, что дефицит бюджета России в январе составляет 25 миллиардов долларов. Это произошло из-за нефтяных санкций, потому что накануне к эмбарго на поставку российской нефти присоединилось эмбарго на поставку их нефтепродуктов. А от этого Россия терпит убытки 100 миллионов евро ежедневно. Политолог Игорь Рейтерович считает, что это очень угрожающая тенденция для страны-агрессорки, ведь такие финансовые потери она понесла всего за один месяц.