Про це 24 Каналу розповів головний консультант "Національного інституту стратегічних досліджень" Іван Ус. Він уточнив, що деякі експерти називають цифру до 1 трильйона, але це разом з замороженим майном Росії і її громадян.

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Є прецеденти

За його словами, першою країною, яка має передати Україні російські активи, є Канада – вона переправить нам гроші російського мільярдера Романа Абрамовича.

Після цього 5,4 мільйона російського православного мільярдера Костянтина Малафєєва, який спочатку стояв за захопленням Криму, а потім підтримував війну на Донбасі, США теж передадуть Україні,

– наголосив він.

Ус зазначив, що прецеденти дійсно створені в Канаді і США, але всі ці гроші – приватні.

Він згадав, що коли спілкувався з провладними російськими експертами, вони наголошували, що це приватні гроші – і вони їм не цікаві. Якщо ж будуть забирати гроші центрального банку Росії, тоді це буде більшою проблемою. І вони припускали, що Україні їх не віддадуть.

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Буде створено юридичний механізм

"Я сумніваюсь, що їх нам не віддадуть. Якщо є прецедент з приватними грошима, це означає, що його рано чи пізно поширять і на кошти держави Росія. Скоріш за все це буде юридичний механізм і його приєднають до того кримінального процесу проти Росії, що формується в Гаазі", – зазначив головний консультант.

На думку Івана Уса, такий механізм буде розроблений, і коли по завершенню війни почнеться відновлення України, то частково гроші на цей план будуть йти саме з поки що заморожених російських активів. А потім їх – після відповідних рішень суду – будуть спрямовувати на відбудову України.

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