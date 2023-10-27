Навмисно завів у парк: у Запоріжжі чоловік під наркотиками зґвалтував рідну доньку
27 жовтня 2023, 12:50Читать новость на русском
Джерело:Запорізька обласна прокуратура
У Запоріжжі чоловік зґвалтував рідну доньку у парку. Він був під наркотиками.
Дівчинці лише 16 років. Наразі вже скерували обвинувальний акт щодо зловмисника.
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Чоловік під наркотиками зґвалтував рідну доньку
Як розповіли у прокуратурі, 45-річний чоловік запросив на прогулянку до парку свою 16-річну доньку. Коли вони залишились наодинці, зловмисник зґвалтував дитину. У той момент він був під наркотиками.
Зазначається, що раніше ґвалтівник вже притягувався до відповідальності за скоєння злочинів проти статевої свободи та недоторканості.
Інші подібні випадки в Україні
- Раніше у Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінку, які розбещували та ґвалтували дітей. Все це вони фіксували на мобільний телефон.
- Нагадаємо, що житель Хмельниччини також розбещував власних дітей-двійнят. У підсумку зловмисника засудили до 12 років у в'язниці.
- Жителя одного з сіл Львівської області підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. За даними правоохоронців, на час скоєння злочину він був у стані алкогольного сп'яніння. А після зґвалтування втік з місця події.