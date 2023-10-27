Навмисно завів у парк: у Запоріжжі чоловік під наркотиками зґвалтував рідну доньку

27 жовтня 2023, 12:50
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Джерело:

Запорізька обласна прокуратура

У Запоріжжі чоловік зґвалтував рідну доньку у парку. Він був під наркотиками.

Дівчинці лише 16 років. Наразі вже скерували обвинувальний акт щодо зловмисника.

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Чоловік під наркотиками зґвалтував рідну доньку

Як розповіли у прокуратурі, 45-річний чоловік запросив на прогулянку до парку свою 16-річну доньку. Коли вони залишились наодинці, зловмисник зґвалтував дитину. У той момент він був під наркотиками.

Зазначається, що раніше ґвалтівник вже притягувався до відповідальності за скоєння злочинів проти статевої свободи та недоторканості.

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Автор: Софія Ропан