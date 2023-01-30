Тіло обгризли собаки: на Запоріжжі окупанти вбили мобілізованого і викинули його на смітник
Схоже, що війна – це можливість для окупантів вбивати не лише українців, а й своїх побратимів. Адже за вбивство російського військовослужбовця ніхто не несе покарання.
Російський телеграм-канал оприлюднив фото обгризеного собаками тіла людини, яке знайшли в Новогорівці. Зазначають, що це російський мобілізований, якого вбили окупанти в Запорізькій області, інформує 24 Канал.
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Подробиці інциденту
Автор посту зазначає, що мобілізованого звали Віталій П. і проживав він у Курській області. Після проходження двотижневої підготовки росіянина відправили виконувати бойове завдання в Запорізьку область.
Рештки тіла Віталія знайшли місцеві жителі, які викликали так званих "правоохоронців". На виклик приїхали співробітники МВС, що прибули з Росії. Після того, як співробітники переконалися, що це тіло саме російського військового, вони відвезли його до найближчого великого населеного пункту – Василівки.
Там, співробітники МВС Росії викинули тіло на смітник, залишивши "задоволення розбиратися з трупом" своїм колегам.
Василівські "правоохоронці" ідентифікували мобілізованого, а також його вбивць. Ними виявилися бойові товариші Віталія, з якими він вступив у конфлікт під час пиятики.
Крім того, поліцейські з Василівки вийшли й на своїх колег, які викинули тіло Віталія на смітник. Аби не видати колег, "поліцейські" прийняли колективне рішення – закопати тіло. Тож тепер у списках частини військовослужбовець вважається зниклим безвісти.
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