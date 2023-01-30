Щодня російські солдати та їхня техніка стають статистикою Генштабу. Нещодавно, десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади відбили штурм противника на кількох позицій поблизу Мар'їнки.

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Подробиці бою

У Генштабі зазначають, що ворожа піхота силами до 100 осіб намагалася непомітно наблизитися до позицій українських десантників. Підступність ворога полягала в тому, що він атакував інші позиції, активно застосовуючи на тих ділянках підтримку своєї артилерії.

Однак цьому штурмовому загону не пощастило – на завдання вони відправились без вогневої "допомоги" своєї артилерії.

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Такі можливості майстерно використали українські бійці. Аеророзвідка миколаївських десантників виявила рух противника. Вогневе ураження з дронів призвело до того, що ворог зазнав втрат ще на підступах.

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А вогонь зі стрілецького озброєння та гранатометів довершив справу. Після значних втрат, противник відмовився від своїх планів і, під прикриттям димової завіси, окупанти втекли, кинувши на полі бою своїх загиблих.

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