Каждый день российские солдаты и их техника становятся статистикой Генштаба. Недавно десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады отбили штурм противника на нескольких позициях вблизи Марьинки.
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Подробности боя
В Генштабе отмечают, что вражеская пехота силами до 100 человек пыталась незаметно приблизиться к позициям украинских десантников. Коварство врага заключалось в том, что он атаковал другие позиции, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии.
Однако этому штурмовому отряду не повезло – на задание они отправились без огневой "помощи" своей артиллерии.
Десантники атаковали оккупантов с неба: смотрите видео
Такие возможности искусно использовали украинские бойцы. Аэроразведка николаевских десантников обнаружила движение противника. Огненное поражение с дронов привело к тому, что враг понес потери еще на подступах.
Где расположена Марьинка: смотрите карту
А огонь из стрелкового вооружения и гранатометов завершил дело. После значительных потерь противник отказался от своих планов и, под прикрытием дымового занавеса, оккупанты бежали, бросив на поле боя своих погибших.
Успехи ВСУ на фронте: главное
- По состоянию на утро 30 января известно, что россияне только за минувшие сутки лишились 490 солдат. С начала полномасштабного вторжения у врага стало меньше на 126 650 единиц личного состава.
- В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения, 2 склада боеприпасов оккупантов.
- Украинские воины "задвухсотили" командира десантников русской армии Александра Макарова.
- За прошедшую неделю 23 – 29 января наши военные уничтожили ориентировочно 5400 единиц личного состава противника и 437 единиц вооружения и военной техники. В частности, 52 танка, 98 боевых бронированных машин, 51 артиллерийская система, 8 реактивных систем залпового огня, 1 установка ПВО, 105 единиц автотехники, 6 единиц спецтехники, 1 корабль.