Актуальную информацию с фронта и тыла сообщили в Генштабе ВСУ. На каких направлениях идут самые жестокие бои – читайте дальше.

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Враг обстреливает мирное население

Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара по Украине. Кроме того, захватчики совершили более 10 обстрелов по реактивным системам залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области.

В этот же день оккупанты обстреляли районы населенных пунктов:

Хреновка и Красный Хутор Черниговской области;

Волфине, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области;

Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.

Враг также обстреливал из всех типов артиллерии населенные пункты на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях. Известно, что среди гражданского населения есть пострадавшие.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

Какая ситуация на оккупированной Херсонщине

По информации Генштаба, в местных школах населенных пунктов Каховского района российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. А местные преподаватели отказываются учить детей по российской программе.

Следовательно, оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым.

Ни для кого не секрет, что дела в оккупантов – плохие. Генштаб отмечает, что в населенном пункте Таврийское Скадовского района в помещении детского сада оккупанты развернули "полевой госпиталь". К слову, он переполнен тяжелоранеными оккупантами, которые пытаются каким-то образом вылечиться.

Успехи ВСУ на фронте

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения неприятеля. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления,

4 района сосредоточения,

2 склада боеприпасов оккупантов.

Напомним, что потери россиян постоянно увеличиваются. По состоянию на утро 30 января известно, что россияне только за минувшие сутки лишились 490 солдат. С начала полномасштабного вторжения у врага стало меньше на 126 650 единиц личного состава.