Росіяни катували водолаза Запорізької АЕС: чоловік помер від травм

Російські окупанти продовжують порушувати усі правила війни та міжнародні закони. Вони катують полонених, завдаючи їм травм, які несумісні із життям.

Запорізька атомна електростанція продовжує перебувати в руках російських окупантів. Ядерної загрози росіянам мало – вони вирішили захоплювати та катувати людей.

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Закатований водолаз

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив про чергові втрати, яких місто зазнало, перебуваючи в окупації. Російські військові забрали життя водолаза гідроцеху Запорізької АЕС Андрія Гончарука.

Чоловік пішов з життя сьогодні, 3 липня. Російські окупанти хотіли змусити його пірнати у бризкальний басейн ЗАЕС. Коли росіяни почули відмову, то сильно побили чоловіка та почали катувати.

У стані коми та з численними тілесними ушкодженнями Андрія Гончарука відвезли до реанімації. На жаль, отримані травми були несумісні з життям, він помер, не прийшовши до свідомості.

Ми ніколи не забудемо і не пробачимо злочини, які коять окупанти та їх спільники-колаборанти в Енергодарі, на нашій українській землі! – написав Орлов.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти знову відкрили вогонь по Краматорську, "Смерчі" обстріляли багатоповерхівки, приватні будинки та школу. Наразі відомо про одну постраждалу, дані можуть оновлюватися.

Прем'єр-міністр Австралії приїхав в Україну та зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі він повідомив про ще один пакет допомоги ЗСУ на суму у 100 мільйонів доларів.

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