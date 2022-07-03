Шалений наступ російських окупантів на Донбас продовжується. Завдяки кратній вогневій перевазі ворог захопив Лисичанськ, але зупинятися на досягнутому росіяни не збираються.

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Черговий обстріл Краматорська

Як повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, місто знову опинилося під вогнем ворога. Російські окупанти не робили довгу паузу між обстрілами.

Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ. З’ясовуємо наслідки. Залишайтесь в укритті!

– закликав після перших "прильотів".

Згодом мер додав, що снаряди ворога прилетіли у приватні та багатоквартирні будинки, а також школу. Наразі відомо про поранену жінку,

Війна Росії з Україною: останні новини

Українські герої влаштували росіянам в тимчасово окупованому Мелітополі справжнє пекло. Спочатку вони підірвали міст, через який ворог возив боєприпаси, а потім завдали потужного удару по військовій базі росіян біля аеродрому.

Президент Володимир Зеленський відповів на погрози самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він запевнив, що напад на Україну обернеться лихом для всього білоруського народу.

Прем'єр-міністр Австралії повідомив про черговий пакет військової допомоги для ЗСУ на суму у 100 мільйонів доларів. Наші воїни отримають бойові машини та інші засоби для ефективної протидії російським окупантам.

Дивіться відео до теми – росіяни потужно обстріляли Слов'янськ та Краматорськ