Шалений наступ російських окупантів на Донбас продовжується. Завдяки кратній вогневій перевазі ворог захопив Лисичанськ, але зупинятися на досягнутому росіяни не збираються.
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Черговий обстріл Краматорська
Як повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, місто знову опинилося під вогнем ворога. Російські окупанти не робили довгу паузу між обстрілами.
Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ. З’ясовуємо наслідки. Залишайтесь в укритті!
– закликав після перших "прильотів".
Згодом мер додав, що снаряди ворога прилетіли у приватні та багатоквартирні будинки, а також школу. Наразі відомо про поранену жінку,
Війна Росії з Україною: останні новини
- Українські герої влаштували росіянам в тимчасово окупованому Мелітополі справжнє пекло. Спочатку вони підірвали міст, через який ворог возив боєприпаси, а потім завдали потужного удару по військовій базі росіян біля аеродрому.
- Президент Володимир Зеленський відповів на погрози самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він запевнив, що напад на Україну обернеться лихом для всього білоруського народу.
- Прем'єр-міністр Австралії повідомив про черговий пакет військової допомоги для ЗСУ на суму у 100 мільйонів доларів. Наші воїни отримають бойові машини та інші засоби для ефективної протидії російським окупантам.
Дивіться відео до теми – росіяни потужно обстріляли Слов'янськ та Краматорськ