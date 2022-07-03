Україна вже 130 днів відважно дає відсіч російським окупантам. Ситуація на фронті складна: ворог має велику перевагу у вогневій потужності, яку ми намагаємося нівелювати завдяки допомозі наших партнерів.
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Допомога від Австралії
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі здійснив візит до України та провів зустріч із Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Австралія буде сприяти усім крокам, які дозволять ЗСУ перемогти окупантів, а також візьме участь у післявоєнній відбудові України.
Він додав, що його країна готова не лише підтримувати заходи для стримання росіян, а й надавати Україні зброю.
Ми оголосимо про нову військово-технічну допомогу Україні на суму у 100 мільйонів доларів. Загалом ми вже надали допомогу на 390 мільйонів доларів. 14 БТР, 20 "Бушмейстерів", безпілотники, обладнання – це все буде у новому пакеті допомоги,
– розповів Албенізі.
Він додав, що допомогу від Австралії будуть отримувати й прикордонні війська України. Уся зброя, яку передає Австралія, попередньо узгоджена із ЗСУ.
Війна Росії з Україною: останні новини
- ЗСУ для збереження життя наших воїнів відійшли з Лисичанська. Далася взнаки кратна вогнева перевага ворога.
- Нашим героям вдалося відбити атаки ворога на багатьох напрямках. Окрім того, росіяни знову зазнали втрат.
Дивіться відео до теми – пресконференція Зеленського та Албенізі