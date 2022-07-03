Украина уже 130 дней смело дает отпор российским оккупантам. Ситуация на фронте сложная: у врага большое преимущество в огневой мощи, которое мы пытаемся нивелировать благодаря помощи наших партнеров.

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Помощь от Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи посетил Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским. Он заверил, что Австралия будет способствовать всем шагам, которые позволят ВСУ победить оккупантов, а также примет участие в послевоенном восстановлении Украины.

Он добавил, что его страна готова не только поддерживать меры по сдерживанию россиян, но и предоставлять Украине оружие.

Мы объявим о новой военно-технической помощи Украине на сумму в 100 миллионов долларов. В общей сложности мы уже оказали помощь на 390 миллионов долларов. 14 БТР, 20 "Бушмейстеров", беспилотники, оборудование – это все будет в новом пакете помощи,

– рассказал Албенизи.

Он добавил, что помощь от Австралии будут получать и пограничные войска Украины. Все оружие, передаваемое Австралией, предварительно согласовано с ВСУ.

Война России с Украиной: последние новости

ВСУ для сохранения жизни наших воинов отошли из Лисичанска. Сказалось кратное огневое превосходство врага.

Нашим героям удалось отразить атаки врага по многим направлениям. Кроме того, россияне снова понесли потери.

Смотрите видео на тему – пресс-конференция Зеленского и Албенизи