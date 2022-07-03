Украина уже 130 дней смело дает отпор российским оккупантам. Ситуация на фронте сложная: у врага большое преимущество в огневой мощи, которое мы пытаемся нивелировать благодаря помощи наших партнеров.
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Помощь от Австралии
Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи посетил Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским. Он заверил, что Австралия будет способствовать всем шагам, которые позволят ВСУ победить оккупантов, а также примет участие в послевоенном восстановлении Украины.
Он добавил, что его страна готова не только поддерживать меры по сдерживанию россиян, но и предоставлять Украине оружие.
Мы объявим о новой военно-технической помощи Украине на сумму в 100 миллионов долларов. В общей сложности мы уже оказали помощь на 390 миллионов долларов. 14 БТР, 20 "Бушмейстеров", беспилотники, оборудование – это все будет в новом пакете помощи,
– рассказал Албенизи.
Он добавил, что помощь от Австралии будут получать и пограничные войска Украины. Все оружие, передаваемое Австралией, предварительно согласовано с ВСУ.
Война России с Украиной: последние новости
- ВСУ для сохранения жизни наших воинов отошли из Лисичанска. Сказалось кратное огневое превосходство врага.
- Нашим героям удалось отразить атаки врага по многим направлениям. Кроме того, россияне снова понесли потери.
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