Як минула ніч на ЗАЕС і що зараз відбувається на станції: остання інформація від влади
Станом на ранок 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 метра.
Наразі Запорізька АЕС працює у штатному режимі. Детальніше про ситуацію на станції – розповість 24 Канал.
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Що зараз відбувається на ЗАЕС
Станом на 8 ранку 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 метра.
Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 метра.Зверніть увагу! Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.
Нагадаємо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
Як минула ніч на Запорізькій АЕС
За словами очевидців у соцмережах, о третій годині ночі в Енергодарі на березі пролунали вибухи. Наразі Нікопольська РВА підтверджує, що ситуація штатна та викиду радіації не було.
На цей момент ЗАЕС працює у штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано,
– наголосив Євген Євтушенко.
Радіаційний фон в Україні – у нормі
Радіаційна ситуація в Україні перебуває у своїх звичних межах. Наразі відсутні нові аварійні ситуації на ядерно небезпечних об’єктах України, а також немає транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон.
В Україні немає викиду радіації / Карта
До речі, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що радіаційний фон біля ЗАЕС та в 30 – 50 кілометрів зоні – відповідає нормі.
Наскільки велика загроза теракту на ЗАЕС
Напередодні "Росатом" та пропаганда поширили дезінформацію про те, що вночі 5 липня Україна готується обстріляти ЗАЕС. В ISW переконані, що наразі Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС.
"Малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, у якому Росія сподівається звинуватити Україну, зможе спричинити масштабний радіаційний інцидент. Адже реактори ЗАЕС були сконструйовані так, щоб витримувати значні пошкодження", – кажуть експерти.
Вони наголосили, що навіть, якщо ймовірні вибухові пристрої здетонують, пошкодження не зашкодять реактору, а створять помилкове враження, що ЗСУ обстріляли реактори.