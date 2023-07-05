Как прошла ночь на ЗАЭС и что сейчас происходит на станции: последняя информация от власти

По состоянию на утро 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. В настоящее время он составляет 16,56 метра.

В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Подробнее о ситуации на станции – расскажет 24 Канал.

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Что сейчас происходит на ЗАЭС

По состоянию на 8 утра 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. В настоящее время он составляет 16,56 метра.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 метра.

В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Напомним, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Как прошла ночь на Запорожской АЭС

По словам очевидцев в соцсетях, в три часа ночи в Энергодаре на берегу раздались взрывы. Никопольская РВА подтверждает, что ситуация штатная и выброса радиации не было.

В настоящее время ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано,

– подчеркнул Евгений Евтушенко.

Радиационный фон в Украине – в норме

Радиационная ситуация в Украине находится в обычных пределах. Отсутствуют новые аварийные ситуации на ядерно опасных объектах Украины, а также нет трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон.



В Украине нет выброса радиации / Карта

Насколько велика угроза теракта на ЗАЭС

Накануне "Росатом" и пропаганда распространили дезинформацию о том, что ночью 5 июля Украина готовится обстрелять ЗАЭС. В ISW убеждены, что сейчас Россия вряд ли повлечет за собой радиационный инцидент на ЗАЭС.

"Маловероятно, что ограниченный российский саботаж на ЗАЭС, в котором Россия надеется обвинить Украину, сможет повлечь за собой масштабный радиационный инцидент. Ведь реакторы ЗАЭС были сконструированы так, чтобы выдерживать значительные повреждения", – говорят эксперты.

Они отметили, что даже если вероятные взрывные устройства сдетонируют, повреждения не повредят реактору, а создадут ошибочное впечатление, что ВСУ обстреляли реакторы.