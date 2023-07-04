Военный эксперт Олег Жданов предположил, что с военной точки зрения взорвать реакторы на Запорожской АЭС оккупантам будет очень проблематично. Об этом он рассказал на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал.

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Будет ли похоже на аварию на ЧАЭС

Жданов отметил, если произойдет подрыв реакторов обычной взрывчаткой, возможно разрушение капсул реакторов, что приведет к небольшому выбросу радиации. Но мощного теплового взрыва, как на Чернобыльской АЭС, не будет.

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"В то же время из ЗАЭС и Энергодара выезжают работники "Росатома" и коллаборанты, подписавшие контракт с этой компанией. Однако количество военных на Запорожской АЭС не уменьшается. Также боеприпасы с ее территории не вывозятся", – подчеркнул военный эксперт.

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В первую очередь пострадают россияне

Кроме того, оккупанты, по его словам, якобы заминировали охлаждающий водоем на АЭС. Если враг его подорвет, вода вытечет, прекратится охлаждение реакторов и они расплавятся внутри своих капсул. В этом случае придется полностью их восстанавливать.

В то же время при подрыве хранилища ядерного топлива может произойти эффект взрыва "грязной бомбы".

Однако зона заражения радиацией будет небольшой, потому что это не ядерный взрыв, а путём подрыва распространение радиоактивных веществ. И тогда зараженная территория будет подлежать рекультивации и дезактивации,

– подчеркнул Жданов.

При этом, в первую очередь, от радиации пострадают российские военные. Однако Владимиру Путину будет все равно, какое количество его солдат заразится радиацией, сколько умрет и привезут ли они себе эту радиацию в Россию.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на ЗАЭС существует риск подрыва со стороны россиян. Он отметил, что, по информации украинской разведки, Россия направит свои действия на то, чтобы вызвать утечку радиоактивных веществ на АЭС. Это, с точки зрения оккупантов, должно якобы остановить продвижение украинских войск.

Какая сейчас ситуация на Запорожской АЭС