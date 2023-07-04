Військовий експерт Олег Жданов припустив, що з воєнної точки зору підірвати реактори на Запорізькій АЕС окупантам буде дуже проблематично. Про це він розповів на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал.

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Чи буде схоже на аварію на ЧАЕС

Жданов зазначив, якщо відбудеться підрив реакторів звичайною вибухівкою, може бути руйнування їхніх капсул, що призведе до невеликого викиду радіації. Але потужного теплового вибуху, як на Чорнобильській АЕС не буде.

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"Водночас із ЗАЕС та Енергодара виїжджають працівники "Росатома" та колаборанти, що підписали контракт з цією компанією. Однак кількість військових на Запорізької АЕС не зменшується. Також боєприпаси з її території не вивозяться", – підкреслив військовий експерт.

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В першу чергу постраждають росіяни

Крім того, окупанти, за його словами, нібито замінували охолоджувальне водоймище на АЕС. Якщо ворог його підірве, вода витече, припиниться охолодження реакторів і вони розплавляться всередині своїх капсул. Тоді їх доведеться повністю відновлювати.

Проте при підриві сховища ядерного палива може трапитись ефект вибуху "брудної бомби".

Однак зона зараження радіацією буде невеликою, тому що це не ядерний вибух, а шляхом підриву розповсюдження радіоактивних речовин. І тоді заражена територія буде підлягати рекультивації та дезактивації,

– наголосив Жданов.

При цьому в першу чергу від радіації постраждають російські військові. Проте Владіміру Путіну буде все одно, яка кількість його солдат заразиться радіацією, скільки помре і чи привезуть вони на собі цю радіацію в Росію.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на ЗАЕС існую ризик підриву з боку росіян. Він зауважив, що за інформацією української розвідки, Росія спрямує свої дії на те, щоб викликати витік радіоактивних речовин на АЕС. Це, з точки зору окупантів, має нібито зупинити просування українських військ.

Яка нині є ситуація на Запорізькій АЕС