Норвегія підтвердила, що Росія справді запустила "Буревестник": є дещо дивне

Росіяни активно піарять запуск своєї диво-ракети "Буревестник" з ядерним двигуном. Спершу про запуск було відомо тільки з пропагандистських джерел, але потім його підтвердили в Норвегії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

До теми "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа

Норвегія справді підтвердила запуск "Буревестника"?

Це зробила норвезька розвідувальна служба Etterretningstjenesten.

Там навели такі дані:

Росіяни здійснили пуск крилатої ракети з ядерною силовою установкою 9М730 "Буревестник".

Цього разу зброя "пролетіла значно далі, ніж раніше".

Пуск здійснили з полігону на Новій Землі. Але він ще не означає завершення робіт над ракетою.

Нова Земля – це архіпелаг в Північному Льодовитому океані між Баренцовим і Карським морями. Він входить в Архангельську область Росії.

Нова Земля на карті, звідки запустили "Буревестник"

Що дивного було в запуску?

У Defence Express звернули увагу, що Норвегія не повідомляла про підвищення радіоактивного фону. Ця країна зазвичай дуже точно відстежує будь-які дії росіян у регіоні в атомній та ядерній сфері, фіксуючи навіть незначні перевищення радіаційних норм.

І це дивно, тому що такі перевищення мали би бути – якщо Росія справді запустила таку ракету.

Прямоточний повітряно-реактивний ядерний двигун зазвичай передбачає проходження повітря через активну зону реактора. Якраз за рахунок цього й утворюється реактивна тяга, бо повітря нагрівається на понад 1000 градусів. А разом із тим утворюється "радіоактивний вихлоп". Такі двигуни не є чимось новими й у США вони випробовувались у межах проєкту Pluto для ракети SLAM, яка мала бути покрита золотом,

– пояснили аналітики.

Вони назвали дві можливі причини. По-перше, радіоактивні частки у повітрі могли іще не долетіти до самої Норвегії. По-друге, росіяни могли використати іншу конструкцію повітряно-реактивного ядерного двигуна із закритим контуром. У ньому повітря нагрівається за рахунок теплообмінників реактора з рідиннометалевим носієм.

"Розробка таких реакторів у СРСР йшла й доволі активно, але вони були у габаритах для підводних човнів. Зокрема ними оснащувались експериментальна К-27 та серійні 705(К) "Лира", які були утилізовані. Сама експлуатація виявила величезну складність підтримки такого реактора, який вимагав постійної температури металевого теплоносія, "вісмут-свинець" у 125 градусів. Інакше, у випадку його затвердіння, вся система трубопроводів виходила з ладу та підлягала заміні", – вказали Defence Express.

Але вони водночас зазначили: для одноразового двигуна крилатої ракети це не є проблемою, бо її ядерний реактор має бути запущений лише один раз для забезпечення єдиного польоту.

Цікаво! Російська служба BBC повідомила, що в день випробувань, до них і після них американські літаки радіологічного контролю Boeing WC-135R Constant Phoenix були у США. А от у серпні, коли ішлося про те, що Росія готується до випробувань такої ракети, – один із них чергував у районі Балтійського моря. Патрулювання WC-135R у якомусь регіоні означає, що американський уряд підозрює: у цьому районі може відбуватися щось пов'язане з радіацією.

Що кажуть у Росії про "Буревестник"?