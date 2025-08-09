По-перше, російська авіаційна влада видала попередження NOTAM на період з 7 по 12 серпня для зони площею 40 тисяч квадратних кілометрів над Новою Землею, передає 24 Канал із посиланням на румунуське видання Defense Romania.

Що вказує на підготовку росіян до випробувань "Буревестника"?

По-друге, щонайменше чотири російські кораблі, що раніше стояли біля полігону Панково на архіпелазі Нова земля, перемістилися на спостережні позиції у східній частині Баренцевого моря. Це відповідає стандартним заходам безпеки під час великих ракетних випробувань.

Крім того, за останні тижні на Нову Землю кілька разів прибували вантажні судна, що може вказувати на доставку обладнання. Також на місцевих аеродромах помітили два спеціальні літаки спостереження "Росатому" – ще один можливий знак підготовки до випробувань.

Українське видання Defense Express зауважує, що наразі неясно, чому західні аналітики впевнені, що йдеться саме про "Буревестник". Західні ЗМІ регулярно раз на рік згадують про цю ракету у схожому контексті, як сталося й цього разу.

Про 9М730 "Буревестник" відомо небагато. За даними росіян, ракета має ядерний двигун із нібито необмеженою дальністю польоту, який вмикається після запуску з контейнера за допомогою твердопаливного прискорювача. Планується, що її можна буде запускати заздалегідь, тримаючи в повітрі в режимі очікування, а потім направляти до цілі по непередбачуваних маршрутах.

У Кремлі вважають, що така схема гарантує досягнення цілі та робить зброю "суперефективною". Однак, зважаючи на великі розміри ракети (приблизно 12 метрів), її, ймовірно, буде відносно легко виявити й перехопити.