Ракета КНДР із супутником вибухнула в повітрі
Джерело:AP
Північна Корея запустила ракету для розміщення другого в країні супутника-розвідника. Однак вона вибухнула невдовзі після старту.
Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що супутник-шпигун запускали на борту нової ракети, проте вона вибухнула невдовзі після старту.
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У КНДР назвали причину вибуху
Видання КНДР пишуть, що за даними попередньої експертизи, причиною вибуху стали проблеми з нещодавно розробленим рідким киснево-нафтовим двигуном.
Варто зазначити, що це вже втретє за останній час КНДР зазнає невдачі при запуску супутника. При першій спробі північнокорейська ракета із супутником впала в океан невдовзі після старту. Після другої спроби Північна Корея заявила, що під час польоту третього ступеня сталася помилка у системі аварійного підриву.
Цікаво, що невдалий запуск стався через кілька годин після того, як лідери Південної Кореї, Китаю та Японії зустрілися в Сеулі на своїй першій тристоронній зустрічі за понад чотири роки.
ООН забороняє Північній Кореї проводити будь-які такі запуски, розглядаючи їх як прикриття для випробувань ракетних технологій великої дальності. AP зазначає, що для Північної Кореї є дуже незвичним вдаватися до провокацій, коли Китай, який є головним її союзником, бере участь у дипломатії високого рівня в регіоні.
Японія оголошувала тривогу під час запуску ракети КНДР
- Уряд Японії на короткий час випустив попередження про ракетний удар для південної префектури Окінава, закликаючи мешканців ховатися всередині будівель та інших безпечніших місцях. Попередження знали, коли регіону більше не загрожувала небезпека.
- Міністр оборони Японії Мінор Кіхар назвав запуск КНДР "серйозним викликом усьому світу". Натомість Індо-Тихоокеанське командування США розкритикувало цей запуск як "нахабне порушення" резолюцій Ради Безпеки ООН, зазначивши, що в ньому задіяні технології, пов'язані безпосередньо з програмою Північної Кореї з міжконтинентальних балістичних ракет. Тим часом Міністерство об'єднання Південної Кореї назвало запуск супутника Північною Кореєю "провокацією, яка серйозно загрожує нашій та регіональній безпеці".
- Тим часом Північна Корея заявляє, що має право на випробовування ракет і супутників-шпигунів. Мовляв, це допоможе їй краще контролювати США та Південну Корею, в яких вона вбачає "загрозу", та покращити можливості високоточних ударів своїх ракет.