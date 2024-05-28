Ракета КНДР із супутником вибухнула в повітрі

Північна Корея запустила ракету для розміщення другого в країні супутника-розвідника. Однак вона вибухнула невдовзі після старту.

Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що супутник-шпигун запускали на борту нової ракети, проте вона вибухнула невдовзі після старту.

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У КНДР назвали причину вибуху

Видання КНДР пишуть, що за даними попередньої експертизи, причиною вибуху стали проблеми з нещодавно розробленим рідким киснево-нафтовим двигуном.

Варто зазначити, що це вже втретє за останній час КНДР зазнає невдачі при запуску супутника. При першій спробі північнокорейська ракета із супутником впала в океан невдовзі після старту. Після другої спроби Північна Корея заявила, що під час польоту третього ступеня сталася помилка у системі аварійного підриву.

Цікаво, що невдалий запуск стався через кілька годин після того, як лідери Південної Кореї, Китаю та Японії зустрілися в Сеулі на своїй першій тристоронній зустрічі за понад чотири роки.

ООН забороняє Північній Кореї проводити будь-які такі запуски, розглядаючи їх як прикриття для випробувань ракетних технологій великої дальності. AP зазначає, що для Північної Кореї є дуже незвичним вдаватися до провокацій, коли Китай, який є головним її союзником, бере участь у дипломатії високого рівня в регіоні.

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