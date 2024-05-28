Ракета КНДР со спутником взорвалась в воздухе

Северная Корея запустила ракету для размещения второго в стране спутника-разведчика. Однако она взорвалась вскоре после старта.

Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что спутник-шпион запускали на борту новой ракеты, однако она взорвалась вскоре после старта.

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В КНДР назвали причину взрыва

Издание КНДР пишут, что по данным предварительной экспертизы, причиной взрыва стали проблемы с недавно разработанным жидким кислородно-нефтяным двигателем.

Стоит отметить, что это уже третий раз за последнее время КНДР терпит неудачу при запуске спутника. При первой попытке северокорейская ракета со спутником упала в океан вскоре после старта. После второй попытки Северная Корея заявила, что во время полета третьей ступени произошла ошибка в системе аварийного подрыва.

Интересно, что неудачный запуск произошел через несколько часов после того, как лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретились в Сеуле на своей первой трехсторонней встрече за более чем четыре года.

ООН запрещает Северной Корее проводить любые такие запуски, рассматривая их как прикрытие для испытаний ракетных технологий большой дальности. AP отмечает, что для Северной Кореи очень необычно прибегать к провокациям, когда Китай, который является главным ее союзником, участвует в дипломатии высокого уровня в регионе.

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