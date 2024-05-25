Напомним, что уже в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах пройдут выборы, на которых выберут нового президента страны. Заметим, что это будут 60 выборы главы США.

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Администрация Байдена обеспокоена подобным альянсом

NBC News пишет, что на сегодня официальные лица Соединенных Штатов готовятся к тому, что Северная Корея потенциально прибегнет к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие перед этими выборами в США.

Несколько американских высокопоставленных чиновников рассказали журналистам, что Пхеньян, вероятно, осуществит подобные провокации по просьбе своего "верного товарища" российского диктатора Владимира Путина.

Они утверждают, что период провокации может быть разработан таким образом, чтобы вызвать волнения в другой части мира, пока "американцы будут решать, отправлять президента Джо Байдена или бывшего президента Дональда Трампа обратно в Белый дом".

Мы не сомневаемся, что Северная Корея в этом году будет провокационной. Вопрос лишь в том, насколько это эскалация,

– убежден представитель американской разведки.

Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что усиление военного альянса между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В частности, предварительно, в течение следующих недель кремлевский глава посетит Северную Корею и встретится с Ким Чен Ыном. В то же время официальные лица США считают, что они укрепят новое соглашение по расширению передачи военных технологий Пхеньяну.

Сотрудничество России и КНДР

В разведке США считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологию создания ядерных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на отправку Пхеньяном России большого количества боеприпасов для применения в войне против Украины.

Вероятно, КНДР поставляет стране-агрессору больше боеприпасов, чем Европа предоставляет Украине, включая миллион артиллерийских снарядов. Издание напоминает, что в последние месяцы КНДР продолжала развивать свою ракетную программу, включая испытания твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты.