На засіданні безпекової підгрупи ТКГ домовились про механізм, що дозволить повернутись до тиші

Безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи 20 квітня зібралась на засідання. Сторони погодились, що треба напрацювати додаткові механізми до домовленостей про припинення вогню, ухвалених у липні 2020 року.

Про це повідомив в коментарі речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він зауважив, що напередодні на зустрічі радників лідерів нормандського формату погодились, що режим припинення вогню зачасто порушується.

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За основу взяли український варіант

Всі сторони погодились із тим, що треба виробити додаткові механізми до заходів, які були прийняті наприкінці липня 2020 року. Всі сторони – російська, українська і ОБСЄ, яка навіть мала власну думку на цю тему, надали свої пропозиції щодо цього. За основу було взято український варіант документу,

– розповів Арестович.

Арестович назвав домовленість "проривом"

Документ пройшли у першому читанні, наголосив речник, наразі заплановане друге читання. Наступне засідання може відбутись до кінця цього тижня. Уже на зустрічі ТКГ безпекова підгрупа надасть узгоджений документ. Це може дозволити повернутись до режиму припинення вогню на фронті

Це я оцінюю як свого роду прорив, за 6 місяців такого не було в ТКГ,

– наголосив Арестович.

Що відомо про документ

Основні зусилля покладають на спостережну місію ОБСЄ. Спостерігачі мають своєчасно верифікувати порушення, а також оцінювати "вкиди" з російського боку.

Серед тих "вкидів" – наприклад, що Росія знає про всі обставини загибелі дитини на окупованих територіях.

Є питання до визнання відповідальності Росії

Арестович зазначив, що наразі є питання щодо притягнення до відповідальності російської сторони, і визнання цієї відповідальності. Проте мова про жодні "спільні" патрулі з росіянами не йде. Єдине, що могли запропонувати – повернути російських офіцерів в СЦКК (Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін).

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Напередодні провели зустріч радники

Зазначимо, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбулась 20 квітня у режимі відеоконференції. На перемовинах озвучили пропозицію провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах.