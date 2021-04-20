Ми не "паримось", – Лукашенко про перенесення переговорів з Мінська
Олександр Лукашенко заявив, що перенесення переговорів з Мінська – "це чисто політична вакханалія". Також додав, що білоруська влада "особливо не париться".
Джерело:BELTA
Олександр Лукашенко 20 квітня прокоментував ситуацію щодо засідання ТКГ на зустрічі з депутатом ВР від "Слуг народу" Євгенієм Шевченком.
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Лукашенко "не париться"
"Я не розумію, навіщо їхати за тридев'ять земель? Якщо у тебе за парканом, у твоїх рідних людей (є можливість зустрічатися і обговорювати необхідні питання – 24 канал), ти приїжджаєш сюди як додому? Навіщо це робити?" – сказав Лукашенко.
Він також зазначив, що йому "шкода Україну".
Це чисто політична вакханалія. Але, повірте, ми особливо не паримось з цього приводу. Просто шкода Україну, що цей процес може затягнутися або взагалі зруйнуватися. Цього робити не потрібно,
– додав Лукашенко.
До речі, в "Слузі народу" сказали, що депутат Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком з особистої ініціативи. Це не перша поїздка нардепа до Лукашенка.
Що цьому передувало
- Під час карантину засідання Тристоронньої контактної групи відбувались у вигляді відеоконференції.
- Та 6 квітня 2021 року міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що шукатимуть інше місце для переговорів. Він пояснив, що на це є дві причини: по-перше, Білорусь перебуває під впливом Росії, по-друге, в країні домінує антиукраїнська риторика.
- 19 квітня у Білорусі заявили, що не мають наміру напади на Україну та хочуть, щоб переговори ТКГ відбулись у Мінську.
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