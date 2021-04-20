Александр Лукашенко заявил, что перенос переговоров из Минска – "это чисто политическая вакханалия". Также добавил, что белорусские власти "особо не парятся".

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию относительно ТКГ 20 апреля на встрече с депутатом ВР от "Слуг народа" Евгением Шевченко.

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Лукашенко "не парится"

"Я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель? Если у тебя за забором, у твоих родных людей (есть возможность встречаться и обсуждать необходимые вопросы – 24 канал), ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать?" – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что ему "жаль Украину".

Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно,

– добавил Лукашенко.

Кстати, в "Слуге народа" сказали, что депутат Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко по личной инициативе. Это не первая поездка нардепа к Лукашенко.

Что этому предшествовало