Історичне засідання Ради Україна – НАТО: Кулеба розповів про результати зустрічі

У Брюсселі у середу, 29 листопада, відбулося історичне засідання Ради Україна – НАТО. Під час нього союзники домовилися розробити нові проєкти НАТО для збільшення виробничих потужностей українського оборонного комплексу та лікування українських поранених.

Про це Дмитро Кулеба повідомив журналістам за результатами зустрічі в рамках Ради Україна – НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Він також розповів, чи є втома від війни у союзників України.

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Втоми від війни немає

Кулеба поділився, що за "зачиненими дверима" всі міністри підтвердили, що втоми від війни немає. За словами міністра, його колеги відчули потребу чітко заявити, що вони не втомилися допомагати Україні.

Всі відзначили категоричне "ні" будь-яким натякам на втому від війни й категоричне "так" продовженню і збільшенню підтримки України,

– сказав Кулеба.

Україна допоможе розширити ОПК НАТО

Ще однією домовленістю, яку узгодили міністри усно – це необхідність розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) країн НАТО. За словами Кулеби, раніше цю ініціативу висунула Україна. Український міністр впевнений, що окремо країни не зможуть задовольнити військові потреби України, якщо працюватимуть лише зі своїми національними оборонними індустріями.

Для того, щоб розв'язати цю проблему, НАТО та ЄС мають почати дивитися на свої оборонні індустрії як на цілісні комплекси, прибрати непотрібні регуляторні обмеження, та мати спільну політику підтримки приватного бізнесу,

– наголосив Кулеба.

Очільник МЗС України впевнений, що українські компанії зроблять великий внесок в розширенні оборонної спроможності. Українські компанії будуть залучені на стадіях розвитку розробки технології та на стадії їх випробовування. Кулеба впевнений, що результатом стане інтеграція української індустрії в оборонну індустрію НАТО.

"Неможливо збільшити виробничі потужності нашого ОПК до необхідного рівня не розв'язавши питання створення цілісної системи оборонних індустрій євроатлантичного простору", – сказав український міністр.

Коментуючи тему постачання боєприпасів, український міністр впевнений, що ЄС доставить мільйон снарядів у будь-якому випадку, питання лише в графіку постачання. Кулеба каже, що, попри збільшення виробництва снарядів, і Україна, і держави-члени ЄС впираються в обмежену кількість сировини.

Повернення українських дітей

Дмитро Кулеба каже, що активно йдуть переговори із союзниками щодо повернення українських дітей в рамках "Bring back kids". Міністр відмовився публічно називати країни, які долучилися до цієї ініціативи.

Сьогодні я зустрічався, зокрема, з колегою з Канади, й Канада, наприклад, активно займається цим питанням саме в контексті "Bring back kids". Ми обговорили конкретні кроки, які ми будемо вживати з ними спільно по лінії МЗС для досягнення цієї мети,

– заявив український міністр.

Засідання ОБСЄ з Лавровим

Офіційно засідання ОБСЄ бойкотують чотири країни – Україна та країни Балтії. Втім, інші держави також висловили свою незгоду, але неофіційно. Дмитро Кулеба зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі, деякі міністри повідомили йому свою позицію.

"У сухому залишку, країн, які незгодні з участю Лаврова, більше ніж чотири, але кожна країна сама вирішує, яким чином реагувати та проявляти цю незгоду", – повідомив Кулеба.

Також він подякував і Македонії, яка зараз головує в ОБСЄ, за послідовну підтримку України. Кулеба пояснив, що візит Лаврова пов'язаний з рішенням деяких країн ОБСЄ, які хотіли уникнути колапсу цієї організації та ухвалити рішення про бюджет.

Якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях виключити Росію з ОБСЄ,

– наголосив Кулеба.