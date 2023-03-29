Продавали гуманітарну допомогу: у Києві судитимуть керівництво відомих військових магазинів

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо засновника та керівника мережі магазинів, що, зокрема, торгують товарами для військових. Компанію підозрюють у махінаціях. У разі доведення провини усіх причетних можуть покарати позбавленням волі.

У середу, 29 березня, у Державному бюро розслідувань повідомили, що перед судом постане керівництво відомої столичної мережі магазинів за ймовірні махінації з гуманітарною допомогою для військових української армії. Досудове розслідування уже завершено.

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Продавали гуманітарку для військових

Як зазначили у силовій структурі, фігуранти розслідування – засновник та керівник компанії – намагалися збагатитися на продажі гуманітарної допомоги. Ймовірно, розпочалось все з того, що у квітні 2022 року вони звернулись до однієї з військових частин із пропозицією привезти для них бронепластини та захисні шоломи на безоплатній основі.

Для цього вони попросили військових надати їх підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митного оформлення та сплати митних платежів,

– йдеться у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що після отримання відповідного сертифікату зловмисники завезли до України з Польщі 1,5 тисячі бронепластин та 300 захисних шоломів. Їхня ринкова вартість тоді становила близько 8 мільйонів гривень, однак вдалось купити "допомогу" всього за 800 тисяч гривень.

Замість того аби безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали продавати бронепластини та шоломи через мережу власних магазинів,

– написали у ДБР.

Якщо провину фігурантів справи доведуть в суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років. Власне, звинувачують власника та керівник торгової мережі за такими статтями Кримінального кодексу України:

частиною 3 статті 201-2;

частиною 1 статті 333.

У них йдеться про незаконне використання гумдопомоги для отримання прибутку, а також правопорушення під час перевезення товарів, що підлягають експортному контролю.

Затримання правоохоронця, що вимагав хабаря від благодійників

У Жовкві на Львівщині затримали двох представників правоохоронних органів. У ДБР зазначили, що їх підозрюють у вимаганні хабаря у жителів Дніпропетровської області, які працюють у благодійному фонді.

У разі доведення провини силовиків їм загрожує до 10 років ув'язнення. Однак наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.