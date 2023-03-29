Продавали гуманитарную помощь: в Киеве будут судить руководство известных военных магазинов

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении основателя и руководителя сети магазинов что, в частности, торгуют товарами для военных. Компанию подозревают в махинациях. В случае доказательства вины всех причастных могут наказать лишением свободы.

В среду, 29 марта, в Государственном бюро расследований сообщили, что перед судом предстанет руководство известной столичной сети магазинов за возможные махинации с гуманитарной помощью для военных украинской армии. Досудебное расследование уже завершено.

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Продавали гуманитарку для военных

Как отметили в силовой структуре, фигуранты расследования – основатель и руководитель компании – пытались обогатиться продажами гуманитарной помощи. Вероятно, началось все с того, что в апреле 2022 они обратились в одну из воинских частей с предложением привезти для них бронепластины и защитные шлемы на безвозмездной основе.

Для этого они попросили военных предоставить их предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенного оформления и уплаты таможенных платежей,

– говорится в источнике.

Кроме того, отмечено, что после получения соответствующего сертификата злоумышленники завезли в Украину из Польши 1,5 тысячи бронепластин и 300 защитных шлемов. Их рыночная стоимость тогда составляла около 8 миллионов гривен, однако удалось купить "помощь" всего за 800 тысяч гривен.

Вместо того чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали продавать бронепластины и шлемы через сеть собственных магазинов,

– написали в ДБР.

Если вину фигурантов дела докажут в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Собственно, обвиняют владельца и руководитель торговой сети по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

части 3 статьи 201-2;

части 1 статьи 333.

В них речь идет о незаконном использовании гумпомощи для получения прибыли, а также правонарушениях при перевозке товаров, подлежащих экспортному контролю.

Задержание правоохранителя, требовавшего взятки от благотворителей

В Жовкве во Львовской области задержали двух представителей правоохранительных органов. В ДБР отметили, подозреваемых в вымогательстве взятки у жителей Днепропетровской области, работающих в благотворительном фонде.

В случае доказывания вины силовиков им грозит до 10 лет тюрьмы. Однако сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.