По предварительной информации, участники благотворительного фонда в ноябре 2022 якобы пытались пересечь границу с поддельными документами. За это им угрожала уголовная ответственность.

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Полицейских задержали "на горячем"

К слову, фонд из Днепра помогает военным и закупает необходимое им оборудование в странах Европы. Правоохранители решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы представителями фонда.

Несмотря на то, что все члены от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военной помощи, правоохранители потребовали 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства".

Один из них предложил руководителю фонда заплатить, чтобы не отмечать репутацию благотворителей.

В Жовкве на взятке задержали полицейских / Фото ГБР, Львовская областная прокуратура

Сотрудники ГБР и Львовской областной прокуратуры задержали правоохранителей во время получения всей суммы взятки. Злоумышленникам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Командир из Одесской области был задержан на взятке: что известно