ДБР проводит расследование гибели бойца в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.

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Новые детали гибели бойца терробороны на Волыни

Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Белоруссией,
– заявил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

По его словам, в результате обстрела был ранен один из военных. Боец умер по дороге в больницу.

Руслан Ляшко также рассказал, что:

  • ДБР уже допросило всех свидетелей;
  • продолжается расследование;
  • назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в ведомстве отметили, что это единственное уголовное производство во львовском управлении ДБР по нарушению правил несения боевого дежурства с 24 февраля 2022 года.

Дополнительные детали о результатах расследования гибели бойца в ДБР не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

"Другая информация содержит тайну досудебного расследования, и с целью обеспечения интересов следствия доступ к такой информации ограничен", – заявили в ДБР.

Что известно о гибели бойца на Волыни: главное

  • 26 февраля пресс-офицер 100-й бригады Территориальной обороны Сергей Хоминский подтвердил, что на Волыни во время выполнения задания погиб боец терробороны.
  • Тогда по сети ширилась информация о том, что утром 25 февраля на Волыни якобы произошла перестрелка на границе с Беларусью, в результате чего и мог погибнуть воин.
  • Пресофицер 100-й бригады терробороны Хоминский призвал людей не распространять фейки и доверять только официальной информации.
  • Затем белорусы опровергли заявления о перестрелке и сказали, что никаких подобных инцидентов не было.