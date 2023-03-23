ДБР проводит расследование гибели бойца в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.
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Новые детали гибели бойца терробороны на Волыни
Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Белоруссией,
– заявил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.
По его словам, в результате обстрела был ранен один из военных. Боец умер по дороге в больницу.
Руслан Ляшко также рассказал, что:
- ДБР уже допросило всех свидетелей;
- продолжается расследование;
- назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства произошедшего.
Кроме того, в ведомстве отметили, что это единственное уголовное производство во львовском управлении ДБР по нарушению правил несения боевого дежурства с 24 февраля 2022 года.
Дополнительные детали о результатах расследования гибели бойца в ДБР не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.
"Другая информация содержит тайну досудебного расследования, и с целью обеспечения интересов следствия доступ к такой информации ограничен", – заявили в ДБР.
Что известно о гибели бойца на Волыни: главное
- 26 февраля пресс-офицер 100-й бригады Территориальной обороны Сергей Хоминский подтвердил, что на Волыни во время выполнения задания погиб боец терробороны.
- Тогда по сети ширилась информация о том, что утром 25 февраля на Волыни якобы произошла перестрелка на границе с Беларусью, в результате чего и мог погибнуть воин.
- Пресофицер 100-й бригады терробороны Хоминский призвал людей не распространять фейки и доверять только официальной информации.
- Затем белорусы опровергли заявления о перестрелке и сказали, что никаких подобных инцидентов не было.