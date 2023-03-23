ДБР проводит расследование гибели бойца в рамках уголовного дела о нарушении правил несения боевого дежурства.

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Новые детали гибели бойца терробороны на Волыни

Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Белоруссией,

– заявил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

По его словам, в результате обстрела был ранен один из военных. Боец умер по дороге в больницу.

Руслан Ляшко также рассказал, что:

ДБР уже допросило всех свидетелей;

продолжается расследование;

назначены экспертизы, результаты которых помогут установить обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в ведомстве отметили, что это единственное уголовное производство во львовском управлении ДБР по нарушению правил несения боевого дежурства с 24 февраля 2022 года.

Дополнительные детали о результатах расследования гибели бойца в ДБР не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

"Другая информация содержит тайну досудебного расследования, и с целью обеспечения интересов следствия доступ к такой информации ограничен", – заявили в ДБР.

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