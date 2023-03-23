Андрей Мельник погиб в результате вражеского танкового обстрела в Белогоровке на Донетчине. Герой был родом из села Манява.
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Что известно о погибшем защитнике Украины
Андрей Мельник родился в 1992 году. Окончил Манявский лицей и был учителем защиты Украины.
С 2014 года Андрей был участником АТО. А с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ряды Вооруженных Сил Украины. Мужчина выполнял боевые задания до последнего своего вздоха в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Андрей был отважным защитником родного государства, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Это очень тяжелая потеря для семьи, друзей и всей громады,
– говорят о Герое в Солотвинском поселковом совете.
У погибшего защитника остались родители, жена и двое детей.
Андрей Мельник погиб в Донецкой области / фото Солотвинский поселковый совет
Горькие потери Украины
- Возле Бахмута в Донецкой области погиб Игорь Евтушок – это родной брат нардепа от "Батькивщины" Сергея Евтушко. О смерти родного человека сообщил сам политик.
- 21 марта в Днепре похоронили украинского полицейского, защищавшего страну на Востоке. Александр Деревянко погиб 19 марта в боях за Бахмут.
- Также в боях за Бахмут погиб Владимир Лавренюк под позывным "Барни". Он был командиром 2 роты батальона "Полесская Сечь" и спас жизнь своих 80 собратьев.