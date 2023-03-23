Андрій Мельник загинув внаслідок ворожого танкового обстрілу у Білогорівці, що на Донеччині. Герой був родом з села Манява.

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Що відомо про загиблого захисника України

Андрій Мельник народився 1992 року. Закінчив Манявський ліцей і був вчителем захисту України.

З 2014 року Андрій був учасником АТО. А з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у лави Збройних Сил України. Чоловік виконував бойові завдання до останнього свого подиху у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Андрій був відважним захисником рідної держави, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Це – надзвичайно важка втрата для сім’ї, родини, друзів та всієї громади,

– кажуть про Героя у Солотвинській селищній раді.

У загиблого захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей.



Андрій Мельник загинув на Донеччині / фото Солотвинська селищна рада

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника. Вічна пам'ять Герою!

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