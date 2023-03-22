Захисник загинув 22 березня. Він пішов на війну добровольцем.

Важливо Пройшов шлях від цивільного до командира: на війні загинув воїн з Кременчука "Чехов"

Нардеп написав допис, присвячений брату.

Спи спокійно, рідний! Покойся з миром у рідній Землі, яку ти гідно захистив ціною власного життя,

– сказав Євтушок.



Ігор Євтушок / Фото з його фейсбука

Пішов воювати навіть без досвіду

Ігор пішов захищати Україну від окупантів, хоч не мав до військового досвіду. Сумну звістку також опублікували на сторінці голови політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Кожного разу, коли мені доводиться повідомляти такі новини, я втрачаю частину свого серця, своєї душі, свого життя. Це кожен раз – заново. Це щоразу невимовно боляче,

– мовиться у повідомлення.

Друзі, рідні та знайомі також висловлювали співчуття в коментарях.

Загинув керівник ініціативи "Моя Мовна Стійкість" Стороженко

У березні на фронті загинув керівник громадської ініціативи "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко.

9 травня 2020 року він створив ініціативу "Моя Мовна Стійкість", за допомогою якої хотів створити явище мовної стійкості. Він мав мрію, щоб українець, коли до нього звертались російською, ніколи не переходив на мову ворога, а продовжував говорити своєю.

Поховали героя у місті Корсуні-Шевченківському 22 березня.