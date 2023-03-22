Руслан Стороженко з позивним "Творецький" пішов захищати Україні у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Що відомо про Руслана "Творецького"

9 травня 2020 року він створив ініціативу "Моя Мовна Стійкість", за допомогою якої хотів створити явище мовної стійкості: щоб українець, коли до нього звертались російською, ніколи не переходив на мову ворога, а продовжував говорити своєю.

Він пропагував українську мову, відстоював її та створив середовище, де кожен, хто хоче перейти на українську знаходив підтримку. Він знав, що мова для держави має ключове значення, тому на цьому фронті боровся безупинно. А в день повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну зі зброєю,

– сказали в ініціативі.

Після того, як Творецький опинився на фронті, він все одно продовжував координувати організацію й завжди знаходив час на спілкування з командою та розподіл завдань, багато з яких брав на себе.

Колеги пригадують, що Руслан казав: "щоб робити справу якісно, ти маєш цим жити" і запевняють, що він справді жив – де б не був, щодня він моніторив новини про українську мову, знав усі пов'язані події, відповідав на коментарі. Та радів кожного разу, коли бачив як публікації ініціативи поширюють.

Також "Творець" один із провідних активістів київського осередку "Національного Альянсу" й підтримував патріотичний дитячий табір "Поклик Яру".

Він не мав страху ні перед внутрішнім ворогом, який захищає російське, ні перед окупантом, який прийшов сюди і приніс російське. "Творець" за життя зробив багато, щоб його справа жила. Але вже з неба побачить, як всі українці відмовляться від ворожої і плекатимуть свою мову,

– сказали у "Моя Мовна Стійкість"

Поховають Руслана Стороженка у місті Корсуні-Шевченківському 22 березня.

Довідка. Підтримати сім‘ю "Творця" можна за номером картки 4149 5100 3167 0310. Мама – Стороженко Світлана Василівна.

Що відомо про громадську ініціативу "Моя мовна стійкість"

Ініціатива спрямована на поширення української мови та виховання мовної стійкості українців. Учасники організації допомагають громадянам України, які спілкуються російською у побуті, перейти на українську мову.