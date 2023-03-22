Вона зауважила, що нашій державі необхідний Національний Пантеон Героїв України. Мовиться про Державний меморіальний комплекс, який би вшановував визначних діячів, славетних військових командирів, а також лідерів національно-визвольної боротьби усіх часів.

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Це питання обговорюють понад 10 років

Тих, хто бив ворога в усіх його звірячих обличчях: Московського царства, Російської імперії, Радянського союзу, Російської федерації. Складно уявити кращого місця для цього Пантеону, ніж Аскольдова Могила,

– наголосила Михайлова.

Для цього вона створила петицію. Якщо вона збере достатню кількість підписів, президент розгляне питання створення Пантеону. Тож дівчина "Да Вінчі" закликала кожного її підписати.

Увага! За цим посиланням ви можете підписати петицію. Для цього необхідно авторизуватися. Зауважимо, що станом на 11:30 22 березня її вже підписали 8 082 українці.

Як зауважила Аліна Михайлова, майбутній комплекс має стати місцем національної сили, пам'яті, єднання та консолідації. Місце, до якого наступні покоління українців за 10 і навіть за 300 років приходитимуть, щоб вшанувати своїх Героїв, а також черпати натхнення на розбудову вільної України.

"Тут мають бути визначні діячі сучасності. Тут мають бути визначні діячі минулого, що дивляться на нас з неба: Іван Мазепа, Степан Бандера, Андрій Мельник, Євген Коновалець, Симон Петлюра, Павло Скоропадський і багато інших. Тут будуть і Герої майбутнього, натхнені нашим прикладом", – підкреслила вона.

За словами Аліни Михайлової, про подібні проєкти українці говорили і за часів Віктора Ющенка, і за часів Петра Порошенка, і за часів Володимира Зеленського. Але саме зараз надзвичайно важливо від слів перейти до дій. Вона зауважила, що на нас очікує потужна і кропітка робота не на один рік, до якої будуть залучені всі українці. Мовиться про чиновників, істориків, дипломатів, військових, ветеранів, активістів та кожного громадянина нашої держави.

Чому саме Аскольдова Могила

Як зауважила дівчина "Да Вінчі", ще з часів Київської Русі одним з центральних місць пам'яті та національної сили у Києві була саме Аскольдова Могила. Адже вона була місцем почесних поховань та воїнської доблесті. Тут, підкреслила вона, покоїлися ті, хто боронив свій дім, увічнив героїзм кров'ю.

Радянська влада зруйнувала це місце сили, і незалежна Україна досі не спромоглась ані відновити його, ані збудувати нове. Попри це, Аскольдова Могила сама відроджує свою роль,

– додала Михайлова.

Вона наголосила, що саме тут вшановані Герої Крут, Герої Небесної Сотні, Іловайська, Дебальцевого, Донецького аеропорту. Тут же покоїться її коханий "Да Вінчі", командир батальйону "Вовки Да Вінчі" та наймолодший Герой України, який отримав цю нагороду ще за життя.

Аліна Михайлова зауважила, що процес створення Пантеону однозначно потребує широкої національної дискусії та консенсусу. Водночас вона наголосила, що він обов'язково має з'явитися, і що це "вже не предмет дискусії".