Руслан Стороженко с позывным "Творецкий" пошел защищать Украину в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

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Что известно о Руслане "Творецком"

9 мая 2020 года он создал инициативу "Моя Мовна Стийкисть", с помощью которой хотел создать явление языковой устойчивости: чтобы украинец, когда к нему обращались по-русски, никогда не переходил на язык врага, а продолжал говорить на своем.

Он пропагандировал украинский язык, отстаивал его и создал среду, где каждый желающий перейти на украинский находил поддержку. Он знал, что язык для государства имеет ключевое значение, поэтому на этом фронте сражался непрерывно. А в день полномасштабного вторжения пошел защищать Украину с оружием,

– сказали в инициативе.

После того, как Творецкий оказался на фронте, он все равно продолжал координировать организацию и всегда находил время на общение с командой и распределение задач, многие из которых брал на себя.

Коллеги вспоминают, что Руслан говорил: "чтобы делать дело качественно, ты должен этим жить" и уверяют, что он действительно жил – где бы ни был, ежедневно он мониторил новости об украинском языке, знал все связанные события, отвечал на комментарии. Но радовался всякий раз, когда видел, как публикации инициативы распространяют.

Также "Творец" один из ведущих активистов киевской ячейки "Национального Альянса" и поддерживал патриотический детский лагерь "Зов Яра".

Он не испытывал страха ни перед внутренним врагом, защищающим русское, ни перед оккупантом, пришедшим сюда и принесшим русское. "Творец" при жизни сделал многое, чтобы его дело жило. Но уже с неба увидит, как все украинцы откажутся от враждебной и будут лелеять свой язык,

– сказали в "Моя Мовна Стийкисть"

Похоронят Руслана Стороженко в городе Корсунь-Шевченковском 22 марта.

Справка. Поддержать семью "Творца" можно по номеру карты 4149 5100 3167 0310. Мама – Стороженко Светлана Васильевна.

Что известно об общественной инициативе "Моя Мовна Стийкисть"

Инициатива направлена на распространение украинского языка и на воспитание языковой устойчивости украинцев. Участники организации помогают гражданам Украины, которые общаются по-русски в быту, перейти на украинский язык.