Антон став на захист України з 2014 року. У складі 17 батальйону 57 бригади близько 1,5 роки боронив незалежність в районі Горлівки.
Читайте також Дивиться на нас з неба: на війні загинув керівник ініціативи "Моя Мовна Стійкість" Стороженко
Що відомо про життєвий шлях Героя
У 26 років Заєць "Чехов", будучи командиром 1 роти 17 батальйону, разом із побратимами взяв надважливу висоту в районі Зайцевого. 23 лютого 2016 року воїн допоміг вогневою підтримкою 17 батальйону, який розпочав бій за висоту під селищем Жованка.
Бойовий шлях "Чехова" / Фото з соцмереж
У цю ніч наші оборонці взяли трофеї та опорний пункт на висоті. За це Антона нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Повномасштабну війну з Росією воїн зустрів, захищаючи східні регіони нашої держави. Він боронив Донеччину, Херсонську область, а влітку повернувся на напрямок Бахмут – Лисичанськ.
"Я так радів, що бойові офіцери, які виросли за 9 років цієї клятої війни, стають на командні посади. Я так хотів зустріти тебе комбатом і вже звично знову почути слова: "Привіт преса". За тобою йшли солдати, вірили тобі і були впевнені, що не підведеш. І ти не підвів, знову взяв все на себе", – написав журналіст Тарас Деркач.
Під Бахмутом загинув командир "Чехов": відео
Втрати України на війні: останні новини
- 17 березня на Тернопільщині попрощалися з 19-річним воїном Романом Корчемним, який пішов воювати за Україну добровольцем. 19-річного захисника виховував лише дідусь.
- Раніше, 6 березня, захищаючи Україну, загинув 20-річний воїн з Харківщини Василь Драгун. Трапилося це під час виконання бойового завдання. Відомо, що у мирному житті хлопець встигав навчатися і допомагати батьку вдома по господарству, та найбільше піклувався про своїх менших сестричок.
- 19 березня на Київщині попрощалися з 22-річним захисником Даніїлом Лисенком, який 11 березня загинув у районі Кремінної. Юний захисник був єдиною дитиною в родині.